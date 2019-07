Cordoglio comunista per la scomparsa della "compagna" Grillo

La Spezia - "Ieri pomeriggio ci ha lasciato la Compagna Carmela Grillo.



Una Compagna speciale a cui è bastato poco tempo per entrare nei nostri cuori. Una perdita molto dolorosa per tutti noi del PCI che, negli ultimi mesi di malattia, scriveva di considerare come la sua risorsa psicologica fondamentale.



Per Carmela che mi scriveva, anche in ultimo, di sentire intensamente ed intimamente la profondità comunista, l’iscrizione al Partito era stata come una sorta di rinascita politica dopo essere rimasta per troppi anni senza riferimenti con echi che si portava dietro dalla disgraziata “Bolognina”.



Non dimenticherò mai i suoi bellissimi messaggi, il suo affetto, la sua vicinanza, i suoi consigli, le sue parole mai scontate dette o scritte sempre momento giusto che porterò sempre con me, utili come sprone alla militanza, all’impegno, alla ricostruzione.



Ci mancheranno la sua acutezza, il suo sapere e la sua esperienza, ma anche la sua intransigenza morale, le sue critiche dirette, la sua straordinaria generosità e la sua immensa profondità umana.



Non la dimenticheremo mai; anche per lei ricostruiremo un grande Partito Comunista!



Che la terra le sia lieve".





Matteo Bellegoni

PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Segretario regionale Liguria