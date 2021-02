Convegno foibe rinviato, Rosson scrive al prefetto

La Spezia - Alessandro Rosson, capogruppo della Lega in consiglio provinciale, ha scritto al prefetto "per segnalare l’episodio gravissimo e inaccettabile occorso il 10 febbraio", riferendosi al rinvio del convegno studentesco organizzato per il Giorno del ricordo. "Il provveditore Roberto Peccenini - scrive ancora Rosson - ha deciso di sospendere a poche ore dal suo inizio l’evento organizzato dalla consulta provinciale degli studenti, precedentemente autorizzato, sul Giorno del Ricordo, affermando che 'non sarebbe stato garantito quel pluralismo culturale che deve costituire il carattere irrinunciabile di ogni iniziativa che si svolge all’interno della scuola'. A parere del sottoscritto ci troviamo di fronte ad un deplorevole caso di censura ed all’ennesimo sfregio alle vittime della tragedia delle foibe che non può e non deve passare inosservato". E conclude: "Segnalo l’episodio gravissimo per l’assunzione dei provvedimenti necessari".