La Spezia - E adesso? Alla minaccia di sciogliere il contratto per la costruzione del nuovo ospedale del Felettino, la Pessina Costruzioni risponde con una rinnovata presenza nel cantiere spezzino. Quella che era stata dipinta nelle cronache come la "pecora nera" delle attività della storica azienda milanese, foriera di perdite milionarie, conosce una seconda vita a poche ore dalla fatwa emessa dal governatore ligure Giovanni Toti in visita in città. Maestranze all'opera, nuovi macchinari, i "gillet gialli" invocati dal numero della Regione Liguria tornati ad animare le terre sbancate dove sorgeva l'ex sanatorio.

Ieri una prima nota da parte di Pessina lanciava il pallone nel campo del sindaco Pierluigi Peracchini: "Per poter procedere celermente anche alla fase due riteniamo naturale e necessaria la convocazione di un tavolo con tutti i soggetti coinvolti, a partire dal Comune di La Spezia". Oggi si apprende che il cantiere è ripartito e ci sarebbe un cronoprogramma relativo alle opere dei prossimi mesi. Un piano di opere che traguarda all'installazione delle quattro gru di cantiere che farebbero entrare l'opera in quella fase due di cui sopra. Un contropiede in piena regola e ovviamente un colpo di scena.



Pessina annuncia di essere già operativa "con le nostre maestranze (iniziando con 10/12 unità supportate da 2/4 operatori per ogni mezzo) per l'ultimazione delle opere di salvaguardia idrogeologica", di aver "definiti i contratti di fornitura di calcestruzzo e ferro" e di avere "in via di definizione i contratti di movimenti terra e opere in cemento armato, attività che sarà ultimata entro il mese di ottobre".

E ancora "i movimenti terra per la formazione del piano di posa delle fondazioni inizieranno a metà novembre (iniziando con 2 escavatori e 8/10 autocarri)", mentre "nelle stesse date i carpentieri inizieranno i tre basamenti di gru ancora da realizzare (iniziando con 6/8 unità in incremento)". Infine "la gru n.4 sarà presto montata, essendo la sua fondazione già fatta, e sarà operativa per il prossimo 20 novembre. Le altre 3 gru previste verranno montate a cadenza di tre settimane. Ogni gru supporterà una squadra di almeno 20 carpentieri in media. La prima operativa dai primi di dicembre fino ad andare a regime con 4 squadre (partendo da 80 unità) da gennaio fino al termine della realizzazione delle strutture in cemento armato".

Un fuoco di paglia o un nuovo inizio? Sarà il tempo a dirlo. In attesa di capire quale posizione assumeranno ora la Regione e l'amministrazione comunale.