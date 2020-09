Contagi in aumento, comitato "Spezia dice no" annulla incontro con Nannicini

La Spezia - Il comitato SPEZIA DICE NO a seguito delle ultime ordinanze e per un principio di cautela ha deciso di ordinare l’incontro previsto per oggi, domenica 13 settembre, alle 18,45 al Bar Adel, "evitando così ogni occasione che potrebbe rappresentare un rischio e ritardare il ritorno alla normalità che ci auguriamo sia rapido. Purtroppo, questo momento difficile per la nostra comunità limita notevolmente le occasioni di dibattito che riteniamo fondamentali per meglio comprendere l’importanza di

questo appuntamento referendario. Ringraziamo il sen. Nannicini per la sua disponibilità, dimostrata fin dall’inizio della

costituzione del comitato Spezia Dice NO. Appena le condizioni lo permetteranno proveremo ad organizzare un altro appuntamento sfruttando i supporti tecnologici per collegarci da remoto. Cogliamo l’occasione per ribadire il nostro NO, e per invitare i cittadini a fare altrettanto in questo fondamentale appuntamento per la nostra democrazia".