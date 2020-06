Consiglio provinciale, Nobili: "Ringraziate il Governo". Rosson: "Poco più di elemosina"

La Spezia - Polemica in consiglio provinciale tra la consigliera Nobili e il capogruppo della Lega Rosson sulle somme erogate dal governo a favore dell’ente Provincia. L'esponente Pd ha evidenziato: “Caro Presidente Peracchini ci farebbe piacere che venisse rimarcato che questi interventi di messa in sicurezza di importanti infrastrutture viarie della nostra provincia vengono realizzate con risorse trasferite dal Governo. Da lei ascoltiamo sempre delle lamentele ma mai parole di elogio quando vengono poste in essere azioni positive. Sicura e queste risorse non risolvono tutti i problemi ma non mi ricordo che il Governo precedente in cui sedevano sui alleati avesse posto in essere simili interventi. La cortesia e il rispetto istituzionale – ha aggiunto - vogliono che vengano riconosciuti anche i meriti di altre istituzioni anche quando sono guidate da formazioni politiche diverse rispetto a quelle di appartenenza. Ringrazio il Governo, visto che non lo fa lei, per la decisione assunta”.



Pronta la replica del capogruppo della Lega: “La disastrosa situazione delle province è nata nel 2014 con la riforma Delrio. Quattro milioni divisi in cinque anni sono una miseria a fronte di circa sei milioni del reale fabbisogno annuale. Il ringraziamento – ha concluso - dovrebbe essere fatto dal Governo nei confronti del consiglio provinciale che riesce a fare miracoli con poco più di una elemosina”.