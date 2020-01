Consiglio comunale, i più e i meno del 2019

La Spezia - Dall’analisi delle presenze durante le 36 sedute di Consiglio Comunale nell’anno 2019, emerge una buona partecipazione da parte di tutti i consiglieri spezzini considerando la presenza media di quasi il 90%, compresa tra il valore minimo del 71% a quello massimo del 100%. Nessuno ha fatto l'en-plein, ciò vuol dire che almeno una volta tutti sono stati assenti mentre sono cinque quelli che si sono fermati a 35: in primis il vice-presidente del consiglio comunale Marco Frascatore, passato giusto sabato al gruppo "Cambiamo!" di Giovanni Toti. Sono 35 anche per il capogruppo e fresco nominato coordinatore provinciale di Forza Italia Fabio Cenerini, così come la leghista Lorella Cozzani e Sauro Manucci, capogruppo di Fratelli d'Italia. Un gradino sotto troviamo il presidente del consiglio comunale Giulio Guerri, l'ex compagno di lista Massimo Baldino Caratozzolo con cui le cose sono molto cambiate in questo ultimo anno di legistlatura, i leghisti Redento Mochi e Federica Paita, il totiano (anch'egli uscito dalla lista di Forza Italia per andare a costituire il gruppo "Cambiamo!") Enzo Ceragioli. A 33 si fermano invece un altro leghista, Simone Vatteroni, e Umberto Costantini, capogruppo di La Spezia Popolare, mentre a 31 c'è Andrea Biagi (come Ceragioli passato a "Cambiamo!"), il forzista Giacomo Peserico e il "costiano" Marco Tarabugi. Ad una prima occhiata nelle prime posizioni solo consiglieri di maggioranza, se escludiamo Caratozzolo che ha fatto il salto soltanto in itinere. A 30 presenze si ferma Massimo Lombardi, consigliere eletto per Spezia Bene Comune, Roberto Centi di Leali a Spezia, Federica Pecunia, ex Pd e ora nel gruppo misto, Luigi De Luca, mentre a 29 troviamo il sindaco Pierluigi Peracchini, il consigliere del Pd Luca Erba, la consigliera Patrizia Saccone. E chi invece è risultato meno presente? In cima, o per meglio dire in fondo, alla graduatoria c'è Lorenzo Viviani, consigliere leghista e deputato della Repubblica: sono 14 i gettoni di presenza in consiglio comunale, seguito da Lorenzo Forcieri, consigliere di Avantinsieme, a 21, dal consigliere di Forza Italia Oscar Teja e dal popolare Andrea Costa, a 23.



Presenze ufficiali: la classifica

PRESIDENTE GUERRI Giulio 34

VICE PRESIDENTE VICARIO: LOMBARDI Massimo 30

VICE PRESIDENTE C.C.: FRASCATORE Marco 35

CONSIGLIERE ANZIANO: ERBA LUCA 29

SINDACO: PERACCHINI PIERLUIGI 29



Consiglieri.

MANUCCI SAURO 35

CENERINI FABIO 35

FRASCATORE MARCO 35

COZZANI LORELLA 35

GUERRI GIULIO 34

CARATOZZOLO MASSIMO detto BALDINO 34

PAITA FEDERICA 34

MOCHI REDENTO 34

CERAGIOLI ENZO 34

COSTANTINI UMBERTO MARIA 33

VATTERONI SIMONE 33

BIAGI ANDREA 31

PESERICO GIACOMO 31

TARABUGI MARCO 31

CENTI ROBERTO 30

LOMBARDI MASSIMO 30

PECUNIA FEDERICA 30

DE LUCA LUIGI detto GINO 30

PERACCHINI PIERLUIGI 29

SACCONE PATRIZIA 29

ERBA LUCA 29

RAFFAELLI MARCO 28

DEL TURCO DONATELLA 27

FRIJIA MARIA GRAZIA detta Fria 27

MELLEY GUIDO 27

DE MURO JESSICA 26

NOBILI DINA 26

LIGUORI LUIGI 25

MANFREDINI PAOLO 25

COSTA ANDREA 23

TEJA OSCAR detto Teia 23

FORCIERI LORENZO 21

VIVIANI LORENZO 14