Consiglio comunale e commissioni, Palazzo civico verso la normalità

La Spezia - Il lento e graduale ritorno alla normalità sembra messo in discussione ogni giorno di questa seconda fase dell'emergenza coronavirus, ma anche l'attività amministrativa spezzina tenta di ripartire. Non che quella ordinaria si sia mai interrotta, ma le sedute di consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono state sospese una decina di giorni fa e ora sono pronte a ritornare regolari. E lo faranno già nelle prossime ore.



Il primo appello sarà quello della commissione Bilancio, presieduta dall'azzurro Giacomo Peserico, che si riunirà domani, giovedì 5 marzo alle 18 per la presentazione e la discussione del bilancio di previsione 2020, che dovrà essere approvato entro la fine del mese. Se, come probabile, il dibattito non sarà concluso i lavori verranno ripresi lunedì 9 marzo a partire dalle 17.30.

Un'altra commissione che ritorna a convocare una seduta dopo settimane di stop è la terza, presieduta da Maria Grazia Frijia, che venerdì 6 alle 18 discuterà dell'utilizzo dell'ex deposito Fitram, l'edificio adiacente alla nuova biblioteca Beghi, come richiesto dal commissario Roberto Centi.



Bisognerà invece attendere il 16 marzo per vedersi aprire le porte di Sala consiglio. Sarà quella la serata in cui il sindaco Pierluigi Peracchini, che detiene la delega al Bilancio, presenterà il documento di programmazione economico-finanziaria per l'anno in corso. Come deciso questa mattina nel corso della Conferenza dei capigruppo, la discussione sul bilancio sarà concentrata nella seduta di lunedì 23 marzo e infine il 30 si dovrebbe riprendere con l'ordine del giorno del consiglio saltato lunedì 24 febbraio in seguito alle prime disposizioni di fermo delle attività collegiali.