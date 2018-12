Consigliere grilline vicine a Ghiglione: "Ma quando sono state offese nostre rappresentanti..."

La Spezia - In seguito a quanto accaduto recentemente in relazione alle offese rivolte a Lara Ghiglione della CGIL in un post di Facebook, le consigliere comunali del Movimento 5 Stelle Jessica De Muro e Donatella Del Turco tengono a precisare che "non solo prendono le distanze dalle stesse, ma disapprovano chi le ha proferite, non diversamente da altre volte in cui offese simili sono state rivolte a proprie rappresentanti delle istituzioni, senza peraltro suscitare le giuste reazioni di indignazione", come si legge in una nota diffusa dal Movimento.



“Non abbiamo certo bisogno di essere pubblicamente sollecitate per esprimere il nostro dissenso verso chi ritiene di manifestare con ingiurie e offese il suo pensiero - scrivono Del Turco e De Muro -.

Ci confrontiamo sempre sui temi e sul merito delle questioni anche in consiglio comunale con educazione e misura, sperando che il nostro modo sia di esempio ad altri, che, al contrario, sembrano non possedere il senso del limite.

Prendiamo le distanze dai commenti offensivi in genere, che siano rivolti ad esponenti politici o no, che provengano da chiunque e che riguardino qualsiasi argomento.

Un invito a chi cerca di apparire a tutti i costi, offendendo, sollecitando o strumentalizzando anche una viscida offesa: concentratevi su altro. Non perdete tempo in ridicole provocazioni e occupatevi di cose più serie per la città, che ne ha bisogno!”.