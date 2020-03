Consigliere comunale positivo, un altro attende l'esito del tampone

Il coronavirus colpisce anche all'interno del parlamentino spezzino. Il caso di Covid-19 è in Terapia intensiva, per l'altro le condizioni di salute sono in miglioramento.

La Spezia - Un consigliere comunale ricoverato in Terapia intensiva e un altro in condizioni di salute in fase di miglioramento e in attesa del responso del tampone. Il coronavirus mette alle corde anche il consiglio comunale spezzino, che avrebbe dovuto ritornare a riunirsi lunedì prossimo. Sospese anche le attività consiliari, nonostante fosse in programma la discussione del bilancio di previsione, delibera che per legge deve essere approvata entro il 30 marzo (ma chissà che l'epidemia non porti a un differimento della data limite).



Il più grave dei due consiglieri, quello affetto da Covid-19, ha 66 anni ed è stato ricoverato nella giornata di venerdì e, dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, questa mattina è stato ufficialmente inserito tra i 13 casi ricoverati al Sant'Andrea.

L'altro consigliere, più giovane del collega, grazie alle cure alle quali è stato sottoposto ha visto calare la temperatura della febbre per la quale è stato ricoverato e i valori ematici sono rientrati nella norma. Questa mattina gli è stato fatto il tampone e nelle prossime ore se ne conoscerà l'esito.