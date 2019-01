Congresso Pd, nello Spezzino affermazione per Martina che arriva al 54,66 per cento

La Spezia - "I dati del congresso tra gli iscritti in provincia ci consegnano l’affermazione della mozione di Maurizio Martina che si attesta al 54,66%, uno dei migliori risultati di tutta Italia. Alla Spezia, nel voto tra gli iscritti, la mozione Martina stacca nettamente quella Zingaretti che si ferma al 41,53%, seguito poi dalla mozione Giachetti che raggiunge il 3,11%. Anche sul comune capoluogo, la forbice che divide le due componenti si riduce (rispetto al passato) quasi della metà con un distacco di Martina di soli 86 voti rispetto alla proposta di Zingaretti. La partita dunque è più che aperta e contendibile nel voto delle primarie che si terranno il 3 marzo". Lo affermano i componenti del Comitato provinciale Maurizio Martina segretario, commentando i dati relativi al voto degli iscritti per l'elezione del nuovo leader del Pd.



"In totale la componente riformista raggiunge quasi il 60% della platea dei nostri iscritti. Dalla Spezia, dunque, è arrivata una precisa risposta sul futuro alla guida del partito nazionale. In Liguria La Spezia e Savona hanno visto la vittoria netta di Martina, il Tigullio un sostanziale pareggio, a Imperia uno scarto minimo a favore di Zingaretti che ha prevalso con nettezza solo a Genova. Lavoreremo perché si confermi questo dato alle primarie aperte del 3 marzo, con l’auspicio che l’esito delle elezioni ci consegni un partito guidato da Maurizio Martina, certi che se sarà segretario saprà coinvolgere tutto il Partito democratico e continuare l’opera riformista così come gli elettori della sua mozione gli hanno dato mandato con il voto di questa tornata congressuale", concludono dal comitato.