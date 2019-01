Congresso Pd, Zingaretti avanti in Liguria

Nella prima fase, che mira a comporre la terna da cui si eleggerà il nuovo segretario, il governatore del Lazio supera di 90 voti il segretario reggente Martina. Nella provincia spezzina i numeri si ribaltano con gli esiti della Val di Magra.

La Spezia - Iniziate in tutta Italia lunedì 7 gennaio, sono terminate le cosiddette convenzioni di circolo, che danno il via alla fase congressuale del Partito Democratico. Il processo che porterà all’elezione del nuovo segretario, prevede infatti due parti distinte: in questa prima fase, il congresso PD vedrà chiamati al voto gli iscritti di tutta Italia (e anche quelli all’estero). Sulla base dei risultati, fra i vari pretendenti (il deputato Francesco Boccia, il giovane Dario Corallo, il ticket Roberto Giachetti, il segretario reggente Maurizio Martina, l’outsider Maria Saladino e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, i tre candidati più votati si sfideranno alle primarie aperte del 3 marzo.



Innanzitutto com'è andata in Liguria? Sommando i dati delle cinque federazioni (Genova, Tigullio, Savona, Imperia e La Spezia), Nicola Zingaretti ha fatto meglio di tutti: sui 4.446 voti validi, per l'ex governatore si sono espressi favorevolmente 2036 individui che rappresentano il 45,8%. Soltanto due punti percentuali lo separano da Maurizio Martina (sostenuto dall'onorevole Raffaella Paita e sul territorio dal consigliere comunale Raffaelli), che di voti ne ha presi 1.946 (43,8%) mentre al terzo posto si piazza Giachetti che di voti ne ha presi 406 (9,1%). Quarta piazza per Corallo (26 voti, 0,6%), quinto posto per Boccia (24 voti, 0,5%), chiude Saladino con lo 0,2% e otto voti totali. Zingaretti, sostenuto dall'ex ministro Andrea Orlando (la mozione è stata presentata dall'ex consigliere comunale Iacopo Montefiori, col sostegno del collega Luca Liguori, e il lavoro di Viviana Cattani e Rosanna Cioli) è stato il più votato a Genova (375 preferenze in più di Martina), nel Tigullio (soltanto due in più), ad Imperia (+39), mentre sia a Savona che alla Spezia a primeggiare è invece Martina con un divario, rispettivamente, di 138 e 188 voti. Nella provincia spezzina i voti di Martina sono 774, quelli di Zingaretti 587, mentre Giachetti si ferma a 45, Corallo a 5, Saladino chiude con 3. Se in Provincia della Spezia si afferma la candidatura di Martina, segretario uscente e dunque in continuità con chi oggi dirige il partito, nel comune capoluogo le cose sono andate diversamente: pesano, evidentemente, i numeri pervenuti dai circoli della Val di Magra. Al circolo Pd del Favaro, Zingaretti ha ottenuto il miglior risultato: dei 74 votani, in 54 hanno scelto il governatore del Lazio, mentre Martina non è andato oltre i 15 voti.