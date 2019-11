Confronto di maggioranza su Piazza Cavour, la palla alle commisioni

La Spezia - Una riunione di maggioranza dai toni a tratti accesi, ma condotta con spirito fondamentalmente costruttivo per portare a termine la partita della riqualificazione di Piazza Cavour, quella che si è svolta in serata. L'incontro, che ha visto la partecipazione del sindaco Pierluigi Peracchini, degli assessori ai Lavori pubblici, Luca Piaggi, e al Commercio, Lorenzo Brogi, e di quasi tutti gli esponenti di maggioranza è terminato in tarda serata e ha portato la compagine di centrodestra a individuare una strada condivisa, nonostante le rimostranze espresse con chiarezza da alcuni dei consiglieri.



Il tema sul quale hanno avuto maggiormente da ridire il capogruppo di Forza Italia, Fabio Cenerini, quello di Fratelli d'Italia, Sauro Manucci, e quella del gruppo misto, Patrizia Saccone, è stato relativo alle tempistiche del confronto interno al centrodestra: lo avrebbero preferito prima della delibera di giunta e della conferenza stampa con la quale l'amministrazione annunciava di aver concluso l'iter di revisione del progetto vincitore.

Il sindaco e gli esponenti della giunta, dopo aver più volte spiegato che un maggior numero di posti auto in prossimità della piazza del mercato sarebbe stato gradito a tutti, hanno chiarito che il giudizio della commissione di gara non è attribuibile all'amministrazione e che il motivo della bocciatura dei progetti che prevedevano parcheggi al piano superiore della struttura (e che sono stati riportati in auge da Confcommercio nelle ultime settimane) sia stata dettata da criteri tecnici e architettonici specifici. Ragioni, queste ultime, che saranno affrontate in audizioni dei progettisti di fronte alle commissioni consiliari II e III in seduta congiunta, prima di quelle con Confcommercio e con il consorzio Spezia vivi il centro previste nelle prossime settimane.



L'iter verso la realizzazione del progetto presentato la scorsa settimana dall'amministrazione comunale subisce dunque un rallentamento, in attesa della celebrazione delle commissioni, ma non uno stop. La maggioranza riunita questa sera ha infatti preso atto delle spiegazioni fornite da Peracchini, Piaggi e Brogi e ha preso in qualche modo definitivamente atto della delibera di giunta approvata il 28 ottobre scorso al termine di un lungo, seppur per certi versi contestato, percorso di partecipazione. Inoltre è stato spiegato che un blocco della pratica metterebbe definitivamente a rischio l'opportunità di sfruttare le risorse del Fondo strategico regionale per l'intervento.