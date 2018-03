Confartigianato alle tre elette: "Congratulazioni, ora si pensi agli otto punti firmati con noi"

La Spezia - La Confartigianato spezzina esprime rallegramenti alla elette, la senatrice Stefania Pucciarelli e le onorevoli Manuela Gagliardi e Raffaella Paita. Tutte e tre le candidate hanno sottoscritto le proposte di Confartigianato in vista delle elezioni, un impegno formale di 8 punti che sarà periodicamente verificato. Ridurre la pressione fiscale e semplificare il sistema tributario, favorire l'accesso al credito, sostenere la crescita e la competitività, proseguire e migliorare gli interventi per lavoro e formazione, costruire un percorso di successo per Impresa 4.0 e digitale, valorizzare le microimprese, risolvere il nodo delle infrastrutture e dei collegamenti, aiutare i giovani.



“Sono le otto grandi priorità – sottolinea il Presidente di Confartigianato, Paolo Figoli - contenute nel programma di Confartigianato che abbiamo sottoposto ai candidati per un impegno formale a perseguire le proposte concrete a favore delle micro e piccole imprese”. “Ai nostri candidati non chiediamo nessuna sorpresa, nessun effetto speciale, solo un Paese più a misura di micro e piccola impresa – aggiunge il direttore di Confartigianato, Giuseppe Mencheli – l'obiettivo è tornare a crescere, per farlo, è necessario sviluppare in modo concreto una serie di azioni che riteniamo fondamentali per sostenere il presente e il futuro delle nostre realtà imprenditoriali”.



Rallegramenti da parte dell’Associazione di via Fontevivo anche per l'ex Ministro della Giustizia, Andrea Orlando spezzino e legato al territorio anche se eletto nel collegio di Parma-Piacenza-Reggio.