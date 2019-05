Confartigianato a Benifei: "Si apre ora la sfida difficile e importante"

La Spezia - I vertici della Confartigianato della Spezia esprimono rallegramenti per la conferma dell’On. Brando Benifei al Parlamento Europeo. Unico spezzino eletto, ha ottenuto un’incredibile risultato, emergendo come il candidato più votato in Liguria. Confartigianato aveva premiato la sua attività parlamentare con il semaforo verde e 3 coccarde per l’aver istaurato e mantenuto con l’associazione di rappresentanza della piccola e media impresa contatti costanti. Ha partecipato a “Un giorno da artigiano”, agli appuntamenti nazionali quali la recente Manifestazione di Milano “Noi siamo quelli del Sì” ed in questi anni ha tessuto rapporti con i rappresentanti di Confartigianato Imprese, in Liguria, in Italia e in Europa. Il Presidente Paolo Figoli e il direttore Giuseppe Menchelli augurano buon lavoro all’On. Benifei. Si apre ora la sfida difficile e importante, di rappresentare i legittimi interessi delle imprese e del mondo economico del nostro territorio. L’On. Brando Benifei ha sottoscritto il manifesto di Confartigianato: “Un’Europa a misura di micro e piccola impresa. 10 proposte, 5 anni per agire” che contiene un decalogo in cui spiccano le proposte per riformare il lavoro e i sistemi di protezione sociale, i finanziamenti per innovare e investire, il sostegno alla digitalizzazione e per accompagnare le imprese sui mercati internazionali, regole di concorrenza che consentano a tutte le imprese di competere alla pari.