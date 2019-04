Concorso pubblico in Asl 5, Salvatore: "Grazie a nostro intervento giustizia è fatta"

La Spezia - "Il testo unico sul pubblico impiego impone a tutte le amministrazioni pubbliche di razionalizzare e ridurre i costi delle procedure concorsuali, procedendo allo scorrimento delle graduatorie già definite per identici profili professionali da altre amministrazioni. Nonostante ciò, abbiamo appreso che il Direttore generale dell’Asl 5 aveva deliberato, lo scorso 5 marzo, un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di 17 posizioni di personale di tecnico di radiologia medica e di tecnico di laboratorio biomedico. Ci siamo subito attivati, interrogando la Giunta in merito in Consiglio Regionale". Così, la capogruppo regionale Alice Salvatore nell'interrogazione a risposta immediata cui ha risposto l'assessore Viale, dando ragione al M5S e riconoscendo l'evidente ingiustizia della procedura.



"Grazie al nostro intervento - scrive Salvatore -, si è sbloccata l’ingiusta situazione che riguarda le graduatorie di tecnici radiologi e tecnici di laboratorio biomedico dell’ASL5. Anziché indire un nuovo concorso la Asl 5 utilizzerà le graduatorie esistenti. Sarebbe stato ingiusto il superamento di quelle graduatorie, e oneroso per la Regione indire un ulteriore concorso. Fa bene al cuore vedere come anche da minoranza in Regione, riusciamo a ottenere risultati".