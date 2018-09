Concorso Forestale, Gagliardi porta il caso alla Camera

La deputata spezzina ha presentato un'interpellanza in merito alla vicenda dei 521 idonei che non vengono assunti. Fra loro anche tre spezzini.

La Spezia - “Avete scelto di non credere in un futuro per questi cittadini nonostante ci fossero tutti gli strumenti per dare loro delle risposte”. Così venerdì in aula la deputata spezzina di Forza Italia Manuela Gagliardi, prima firmataria di un'interpellanza urgente presentata per conoscere dal Governo iniziative e tempi che verranno adottati per consentire l'assunzione degli idonei al concorso per il Corpo Forestale dell'Arma dei Carabinieri, che ancora oggi risultano in graduatoria. Fra i 521 ragazzi e ragazze ci sono infatti anche tre spezzini citati dalla deputata nell'intervento successivo alla risposta fornita sulla questione dal sottosegretario agli Interni Sibilia.



Risposta definita da Gagliardi “totalmente insoddisfacente, insufficiente e negativa”. “Lo scorso 5 luglio – ha ricordato – il ministro Costa in audizione al Senato aveva sottolineato come fosse necessario “rinforzare la pianta organica dei Carabinieri Forestali con assunzioni straordinarie”. Ci sono giovani – ha aggiunto – che hanno investito tempo e forze in quel concorso con la speranza di avere un futuro diverso e che hanno dimostrato le loro competenze. Con una graduatoria già a disposizione oggi sarebbe inutile fare un nuovo concorso dopo quello del 2011”.

“Fino ad oggi, nonostante gli innumerevoli solleciti e richieste, il Governo ha fatto orecchie da mercante. Nel dl Milleproroghe infatti – ha concluso - era stato chiesto di inserire una norma ad hoc per la proroga della graduatoria, ma il governo ha detto no. Forza Italia continuerà a battersi, con tutti gli strumenti a disposizione, fino a quando questa vicenda non verrà sanata”.



(immagine di archivio)