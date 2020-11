Concessioni balneari, Pucciarelli e Viviani: “Tar conferma legge Centinaio, ora procedere con le proroghe”

La Spezia - “Il Tar ha sancito l’efficacia della legge del 2018 dell’ex ministro della Lega Gian Marco Centinaio, che ha prorogato le concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033. Ora ci aspettiamo che il governo finalmente emani i decreti attuativi, ma soprattutto che i Comuni procedano immediatamente con la proroga delle concessioni, fondamentali per i balneari che in questo periodo di crisi hanno già subito perdite ingenti”.



Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, che aggiungono: “I giudici amministrativi hanno confermato la validità dell’estensione delle concessioni balneari fino al 2033 voluta dalla Lega nel 2018. Ciò significa che le amministrazioni pubbliche dovranno applicare quanto previsto dalla legge Centinaio prorogando i titoli concessori. Ora basta perdere altro tempo: è in gioco il futuro di tanti lavoratori e imprese che anche nel nostro territorio hanno bisogno di stabilità per operare e investire in serenità e uscire da un limbo di incertezza in cui si trovano da ormai troppo tempo”.