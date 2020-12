Concessioni balneari, Lega: “Chiediamo ai comuni della provincia di rinnovarle al più presto”

La Spezia - “Chiediamo a tutti i comuni della provincia della Spezia di procedere alla proroga delle concessioni balneari come previsto dalla legge italiana. In un momento di grave difficoltà come quello che stiamo vivendo non possiamo permetterci di non dare certezze a chi fa impresa sul nostro territorio”. Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega, Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, che aggiungono: “L’amministrazione comunale di Sarzana è già andata in questa direzione, ora tocca agli altri comuni salvaguardare un settore già duramente colpito dalla crisi legata all’emergenza sanitaria. Oggi non ci sono più scuse per non applicare una legge dello Stato, voluta nel 2018 dall’ex ministro della Lega Gian Marco Centinaio, che prevede il rinnovo delle concessioni fino al 31 dicembre 2033. Tanto più che recentemente il Tar ha sancito l’efficacia della legge confermando la validità dell’estensione delle concessioni. La procedura d’infrazione avviata dall’UE è responsabilità dell’incompetenza del governo Conte, che fino ad oggi non ha ancora dato attuazione completa alla legge Centinaio, che tutale l’intero comparto e il suo indotto nel rispetto del diritto europeo”. “I Comuni spezzini procedano quindi al più presto a rinnovare le concessioni - concludono Pucciarelli e Viviani - per salvare un settore che anche nello Spezzino, soprattutto in comuni della Riviera come Levanto e Monterosso, conta numerosi lavoratori e imprenditori che fino ad oggi hanno operato e investito nella completa incertezza”.