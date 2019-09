Comunismo uguale al Nazismo, la versione di Benifei

La Spezia - “La Seconda guerra mondiale è iniziata come conseguenza immediata del famigerato trattato di non aggressione nazi-sovietico del 23 agosto 1939, noto anche come patto Molotov-Ribbentrop, e dei suoi protocolli segreti"; “I regimi nazisti e comunisti hanno commesso omicidi di massa, genocidi e deportazioni, causando, nel corso del XX secolo, perdite di vite umane e di libertà di una portata inaudita nella storia dell'umanità"; "condanna con la massima fermezza gli atti di aggressione, i crimini contro l'umanità e le massicce violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime nazista, da quello comunista e da altri regimi totalitari". Questi alcune dei punti chiave del documento approvato in settimana dal Parlamento europeo con i voti dei conservatori, dei sovranisti e anche del Partito socialista europeo, in cui è incluso il Pd, i cui eurodeputati, al netto di qualche eccezione, hanno detto sì al testo in accordo con l'orientamento generale del Pse. Molti, da sinistra, hanno letto il documento come una sostanziale equiparazione tra nazismo e comunismo, ritenendo la cosa inaccettabile e rammaricandosi per il voto dei parlamentari del centrosinistra.



Ha votato sì al documento anche Brando Benifei, 33enne europarlamentare spezzino del Partito democratico rieletto la scorsa primavera dopo il primo mandato a Bruxelles. L'esponente Pd, visto il prevedibile strascico polemico, è intervenuto per dire la sua e spiegare le ragioni del voto positivo del Pse. “Di fronte a proposte di risoluzione che miravano ed equiparare tout court nazismo e comunismo, ad auspicare realmente un divieto negli ordinamenti nazionali delle denominazioni topografiche che facessero riferimento a personaggi storici o luoghi ricollegabili al marxismo, come gruppo S&D abbiamo voluto evitare che il Parlamento Europeo veramente si esprimesse in questo senso, come purtroppo era realistico accadesse senza la nostra azione – scrive Benifei -. In apertura della sessione plenaria il nostro gruppo infatti si è subito espresso contro la proposta avanzata dai gruppi di destra di associare una risoluzione scritta al dibattito in aula sul 'dovere della memoria in Europa'. Come mai c’è un voto contrario da parte nostra a questa proposta? Perché sappiamo perfettamente che quando la destra vuole fare un dibattito con risoluzione su questi temi vuole andare a parare proprio lì, vuole tentare di equiparare nazismo e comunismo, negando la pluralità dell’esperienza della sinistra comunista e marxista e svalutando il ruolo dell’Urss nella vittoria della Seconda Guerra Mondiale contro il nazismo. Avendo però perso la votazione, una risoluzione doveva essere portata al voto. A questo punto siamo costretti ad avviare un negoziato, pur nei tempi stretti del Parlamento Europeo. La procedura in questi casi è più o meno sempre questa: ogni gruppo che lo desidera prepara un proprio testo, ma dato che questi testi, se fossero votati ognuno dal proprio gruppo solamente, non potrebbero mai essere approvati per mancanza di una maggioranza, i gruppi iniziano poi subito a negoziare un testo comune a partire dai testi iniziali di ciascuno. Il testo finale che è stato poi presentato e votato è il frutto di questa negoziazione a cui ha partecipato anche il nostro gruppo parlamentare, modificando pesantemente, anche se in maniera non completamente soddisfacente, un testo che altrimenti avrebbe avuto molto maggiormente l’impronta dei gruppi della destra dura insieme al Ppe e ai liberali, che su questi temi purtroppo sono sempre allineati con la parte più reazionaria del Parlamento”.



Ci sono anche ragioni di 'precauzione', guardando alle pratiche future: “Potevamo, noi Pd o altri partiti – continua Benifei -, comunque votare contro in aula anche dopo il negoziato che aveva permesso di migliorare il testo, nonostante permanessero diverse criticità? Certamente, ma non sarebbe stato corretto e rompere questa prassi di rispetto dei patti presi fra i gruppi apre a ritorsioni uguali e contrarie successivamente, ferma restando la libertà di voto dei singoli parlamentari. Non a caso questa linea è stata seguita anche da partiti considerati molto a sinistra del gruppo, come il Partito Laburista di Corbyn o il Partito Socialista Belga. Siamo consapevoli del limiti del testo e delle inesattezze storiche contenute, anche pesanti, ma rivendico il lavoro politico svolto dai mandatari del gruppo socialista in fase negoziale per evitare uno scenario peggiore. In questa situazione purtroppo sapevamo che in ogni caso sarebbe stata una scelta difficile, poiché se come Pd avessimo in blocco votato diversamente dal gruppo certamente saremmo stati accusati di essere l’unico partito del socialismo europeo che si era rifiutato di votare una risoluzione di condanna delle azioni del nazismo e dello stalinismo e di istituzione di una giornata di ricordo delle vittime delle dittature”.



Benifei conclude spiegando di aver “sperimentato sulla mia pelle certe campagne denigratorie, in buona e cattiva fede, per cui ancora c’è gente che pensa che io sia un supporter di Maduro solo perché sono stato contrario a un riconoscimento unilaterale della Presidenza Guaidó in via permanente e senza vincoli da parte del Parlamento Europeo, prima peraltro che si esprimessero i governi europei. Rimango ovviamente dello stesso avviso avuto fin dall’inizio e condiviso dal gruppo, ovvero che su questo tipo di temi non è opportuno presentare risoluzioni, specie in maniera affrettata, vista la diversità di prospettive storiche, in primis tra est e ovest, spesso ancora non sanate e utilizzate poi in chiave strumentale per finalità politiche”.