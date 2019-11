Comunicazione istituzionale e social network, LeAli a Spezia presenta un'interpellanza

La Spezia - LeAli a Spezia ha presentato un'interpellanza sull'assetto ed organizzazione dei servizi di comunicazione ed ufficio stampa del Comune.



Guido Melley e Roberto Centi fanno notare che "nel corso del mandato di questa amministrazione - come si legge nel documento - i servizi di comunicazione e l’ufficio stampa del Comune hanno visto diverse evoluzioni non tutte chiare e comprensibili" e "che abbiamo innanzitutto assistito alla repentina revoca della delega alla “comunicazione della città” da parte del sindaco affidata nei primi mesi del mandato all’assessore Asti, senza che siano mai stati chiariti i motivi che hanno portato a tale decisione".



"L’assetto organizzativo del servizionel corso degli ultimi anni aveva potuto contare su una struttura composta da un funzionario responsabile della comunicazione, un addetto stampa ed un incaricato della redazione web e nel corso del presente mandato amministrativo - prosegue il testo dell'interpellanza - è stato immediatamente spostato ad altro servizio il funzionario responsabile della comunicazione; è rimasto all’interno della struttura il responsabile addetto all’Ufficio stampa (in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa); si è poi proceduto ad inserire nello staff del sindaco la figura del portavoce, che ovviamente interagisce quotidianamente con le strutture preposte alla comunicazione e, da ultimo, è stata assegnata al servizio una figura neoassunta con profilo amministrativo ma in possesso di pregresse esperienze giornalistiche, con il rischio di generare ulteriore confusione e potenziale sovrapposizione di ruoli all’interno della struttura".



Scrivono ancora Melley e Centi: "Rileviamo che la giunta ha deciso inoltre alcuni mesi fa con un primo provvedimento deliberativo di affidare ad una società esterna - Multimedia Srls - alcune non meglio precisate attività di carattere formativo in materia di comunicazione via canali web e che successivamente con un secondo provvedimento la giunta pare aver assegnato alla società Multimedia la diretta responsabilità delle attività collegate alla comunicazione web del Comune". Nelle premesse dell'interpellanza si rileva ancora che "entrambi gli incarichi hanno comportato una spesa peraltro non certo irrilevante per le casse dell’ente e che questa nuova decisione ha comportato di fatto un ulteriore spacchettamento delle funzioni correlate alla comunicazione del Comune, senza aver avuto per ora la possibilità di valutare l’effettivo ritorno sul piano dei risultati per l’ente".



Per queste ragioni i due consiglieri di LeAli a Spezia chiedono al sindaco e alla giunta "quale sia l’assetto organizzativo a regime che l’amministrazione ha in mente per il servizio comunicazione e ufficio stampa dell’ente; quali funzioni ed incarichi a personale interno l’amministrazione intenda assegnare in base alla vigente normativa e non ultimo al vigente regolamento comunale adottato in materia; le valutazioni in merito al servizio affidato all’esterno alla società Multimedia ed in particolare a: i risultati delle attività formative espletate sul piano della comunicazione web; la congruenza dei costi sostenuti nell’ambito dei due contratti affidati in tempi successivi e infine i risultati prodotti dalla stessa società in termini di efficacia, maggior trasparenza e qualità della comunicazione via canali web del nostro Comune".