Commissione sulla galleria Marinasco, si studia per l'esenzione del pedaggio autostradale

La Spezia - “Questo pomeriggio si è riunita la II Commissione provinciale sulla viabilità presieduta dal Presidente Francesco Ponzanelli della “Spezia Popolare” e dai componenti del gruppo popolare insieme ai tecnici provinciali per discutere e analizzare la richiesta presentata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a SALT in merito alla possibilità di prevedere l’applicazione di esenzioni o riduzioni tariffarie nel pedaggio ai pendolari costretti a impiegare la tratta autostradale per l’intero periodo di apertura del cantiere in seguito ai lavori che interessano la galleria di Marinasco” – fa sapere il Presidente Francesco Ponzanelli – “La Commissione, considerata l’urgenza della questione che attiene alla viabilità dei cittadini, ha preso in considerazione anche la possibilità del percorso alternato senza chiusure estreme prospettato insieme all’ANAS per venire incontro alle esigenze degli utenti. Si stima che la galleria di Marinasco sarà interessata dai lavori di manutenzione per un periodo considerevole e l’unica alternativa valida per gli utenti del tratto stradale è quella di utilizzare e percorrere l’autostrada A12. La Commissione ha approfondito la richiesta e ha dato il suo pieno appoggio all’iniziativa portata avanti dall’Assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e sostiene la lettera di condivisione di impegni presentata dal Sindaco di Carro Antonio Solari a SALT e sottoscritta da tutti i Sindaci dell’alta e bassa Val di Vara che chiedono una urgente risposta sulla problematica in oggetto”.