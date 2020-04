Comitato ristretto dei sindaci, Asl invitata a comunicare di più

La Spezia - I pochi che hanno avuto il privilegio di partecipare al Comitato ristretto dei sindaci che ha incontrato i vertici della Asl 5 riferiscono di una riunione che a tratti è scivolata verso toni accesi e che ha visto il commissario dell'azienda sanitaria, Daniela Troiano, che ha indossato i panni del mattatore per quasi tutta la seduta andata in scena in Provincia.

All'ordine del giorno c'erano sostanzialmente due punti: la gestione dell'emergenza coronavirus sul territorio e la messa a punto delle misure per affrontare al meglio la Fase 2.

Oltre al commissario Troiano per la Asl erano presenti il direttore sanitario Maria Antonietta Banchero, il direttore sociosanitario Maria Alessandra Massei e i primari Stefano Berti, Giorgio Ferrari e Stefania Artioli. A rappresentare il territorio c'erano il prefetto Antonio Lucio Garufi, il sindaco della Spezia e presidente della Conferenza dei sindaci, Pierluigi Peracchini, per il Distretto sociosanitario 19 il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, e per il Distretto 17 i primi cittadini di Bolano e Levanto, Alberto Battilani e Ilario Agata. Presenti infine gli assessori spezzini alla Salute e alle Politiche sociali, Gianmarco Medusei e Giulia Giorgi.



"I vertici Asl - riferisce Peracchini - hanno spiegato il grande lavoro svolto nel corso degli ultimi due mesi terribili di questa emergenza. E' emersa la volontà di rafforzare la collaborazione istituzionale anche in vista dell'ormai prossima Fase 2. Inoltre è stato chiarito che i Dispositivi di protezione individuale sono sufficienti e che i tamponi sono ora analizzati da un laboratorio spezzino. I tagli alla sanità degli ultimi anni avevano portato a concentrare le attività di analisi nei laboratori genovesi, in questo periodo si è deciso di tornare indietro, garantendo tempi di risposta più brevi".

Nel corso del dibattito Troiano ha respinto qualunque appunto mosso alle scelte e alle strategie messe in campo da parte di Asl 5 e ha sostenuto che i numeri siano lì a confermare la bontà del lavoro svolto.

Riguardo alla mancata divisione tra i pazienti Covid-19 e gli altri nei due ospedali della provincia il commissario ha replicato di aver seguito le indicazioni di una circolare del ministero e di aver adottato le tutele previste dalla normativa, aggiungendo che i casi di positività non sono programmabili. Come a dire che il provvedimento non è stato preso sin dall'inizio perché non erano stati previsti i numeri che poi si sono verificati: a oggi 803 casi di contagio (di cui 391 ancora attivi) e 120 morti positivi al virus.

"E' stata ribadita la necessità di una maggiore comunicazione - prosegue Peracchini - per gestire le prossime settimane sotto il profilo sanitario, con il controllo dei casi positivi, per il benessere loro e degli altri, ma anche dello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dall'ospedale con mascherine, camici e guanti potenzialmente infetti". Il sindaco del capoluogo conclude il suo intervento rivolgendo un "ringraziamento a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori socio sanitari, i tecnici e tutto il personale che orbita nelle strutture ospedaliere per aver dato prova di grande professionalità, che, sono sicuro, sarà messa in campo anche nella Fase 2".



"Il dialogo tra sindaci e Asl 5 - aggiunge il sindaco di Sarzana Ponzanelli - non solo è importante, ma utilissimo alle stesse autorità sanitarie per far comprendere ai cittadini tutte le attività che ogni giorno vengono svolte e che hanno bisogno di essere comunicate. Abbiamo ricevuto, ad esempio, alcune informazioni importanti come l'attivazione di numerosi Gsat, squadre di medici e infermieri dedicati all'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid o in isolamento al proprio domicilio o nelle Rsa, addirittura in numero maggiore rispetto alle altre province".



Nonostante il commissario Troiano abbia sostenuto nel corso della riunione che la politica debba lasciar lavorare i tecnici, l'incontro si è concluso con l'intesa rispetto al fatto che Asl invierà un resoconto scritto di quanto fatto ai suoi interlocutori e che ci sarà un incremento della comunicazione tra la direzione e i sindaci del territorio.