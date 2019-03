Comitato Umbertino a Baldino: "È spiacevole che ora cerchi di strumentalizzarci"

La Spezia - "Abbiamo visto che il consigliere comunale Caratozzolo ha tirato in ballo il nostro Comitato in quello che è stato il suo tentativo di giustificare una sua presa di posizione politica. Troviamo scorretto e fuori luogo che egli abbia cercato di coinvolgerci, pretestuosamente, in polemiche e strumentalizzazioni di matrice politica, che nulla hanno a che vedere con la natura e finalità della nostra associazione e nel cui merito ovviamente non intendiamo assolutamente entrare".

Il direttivo del Comitato Quartiere Umberto I scarica il consigliere appena uscito dalla maggioranza: "Visto che ci ha voluto chiamare in causa, al consigliere Caratozzolo ci permettiamo di dire che quando all'interno del nostro Comitato qualcuno ha deciso di prendere un'altra strada, ne è uscito ed ha proseguito altrove la sua attività."