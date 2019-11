Comitato Piazza Verdi: "Delusi da Guerri, vogliamo un faccia a faccia"

La Spezia - "Molti dei nostri esponenti hanno creduto nel progetto politico nato dall’unione tra Massimo Baldino e Giulio Guerri. Tra noi, in molti hanno votato Giulio Guerri come sindaco e, in seguito, hanno dato la preferenza a Pierluigi Peracchini al ballottaggio. Credevamo nel cambiamento e nella discontinuità. Questa Amministrazione, però, si è rivelata in perfetta continuità con quella precedente e per questo abbiamo appoggiato la decisione del nostro consigliere di riferimento, ex portavoce del Comitato, di uscire da una maggioranza che non lo rappresentava (e non ci rappresentava) più. Eravamo preparati alle critiche che gli sarebbero piovute addosso dai suoi ex compagni di maggioranza, ma quello che ci ha stupiti e amareggiati maggiormente è stata la reazione dell’attuale Presidente del Consiglio che non solo non ha lasciato una maggioranza che pure aveva tanto criticato, ma da mesi si sottrae a un confronto pubblico ed è arrivato al paradosso di aver convocato, sabato scorso, un evento in contemporanea a quello del consigliere Baldino, a cui era stato regolarmente invitato". Lo si legge in una nota diffusa dal Comitato Piazza Verdi.



"Il Presidente del Consiglio - prosegue il comunicato - si ostina a voler disconoscere il ruolo di capogruppo del consigliere Baldino, nonostante il parere del Ministero dell’Interno sia in contrasto con ciò che dice Guerri. Da mesi Baldino è sotto attacco per le sue decisioni, che tra l’altro sono perfettamente coerenti con ciò per cui ha combattuto accanto a noi negli ultimi anni. Altrettanto non si può dire di Guerri, perfettamente allineato a una maggioranza che vuole cambiare il volto della città con inutili e costose “piazze sospese”, che non riconosce il valore del “Tavolo del Verde” e che riesce addirittura a dissociarsi dalle parole “odio razziale” nella mozione per la cittadinanza alla Senatrice Liliana Segre. Esprimiamo quindi tutta la nostra solidarietà al consigliere Baldino, che continueremo a sostenere e ci dichiariamo molto delusi dal comportamento del Presidente del Consiglio, al quale vogliamo comunque tendere un’ultima volta la mano. Gli chiediamo, nuovamente, un incontro faccia a faccia, perché riteniamo giusto conoscere le ragioni che lo hanno portato ad allontanarsi dalle persone che lo hanno sostenuto nella passata consiliatura".