Comandante municipale: "Trentadue ammessi alla selezione, commissione al lavoro"

La Spezia - In merito alle affermazioni dei consiglieri Guido Melley e Roberto Centi (Leali a Spezia) sulle procedure per la nomina di un nuovo comandante della Polizia municipale, Palazzo civico ribadisce quanto segue: “L’amministrazione comunale in vista del pensionamento del Comandante del Corpo di Polizia Locale ha deciso di avvalersi di una procedura selettiva per l’individuazione di una figura dirigenziale già dotata di idonea esperienza a tempo determinato ex art.110 del D.Lgs 267/2000. Per ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego nel triennio 2019/2021, come stabilito dal comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 56/2019, invece di una procedura di mobilità, si è deciso di nominare una qualificata Commissione presieduta dal Segretario Generale del Comune della Spezia Sergio Camillo Sortino e composta dal Direttore del Dipartimento 2 del Comune della Spezia Massimiliano Curletto e Gianni Benvenuto Comandante del corpo di Polizia Provinciale, per avviare una procedura selettiva per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di un incarico di dirigente comandante del Corpo di Polizia municipale".



"Si ricorda, infatti - conclude la nota -, che le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del D.Lgs 165/2001. Sono pervenute 55 domande e sono stati ammessi 32 partecipanti. La Commissione è già al lavoro e sta convocando i candidati per i colloqui. I lavori della Commissione termineranno entro il mese di gennaio. Tutte le determinazioni dirigenziali e gli altri atti amministrativi come di consueto sono visionabili e consultabili nel sito internet del Comune nella consueta logica di trasparenza e correttezza delle procedure.”