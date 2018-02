Colombaio, Costa: "Scindere il parco dal fabbricato, che può essere messo in vendita"

La Spezia - "Credo che per quanto concerne l'alienazione del complesso del Colombaio di Pegazzano occorra scindere la questione: da una parte il parco, dall'altra il fabbricato con ristorante e annesse strutture sportive. Per quest'ultimo credo che si possa valutare una vendita: è il privato che deve fare impresa, non il pubblico". Lo afferma Andrea Costa, consigliere regionale ligure e comunale spezzino candidato al proporzionale per la Camera per Noi con l'Italia alle elezioni del 4 marzo.



"Il parco, punto fondamentale, deve restare - e resterà - a uso pubblico, a prescindere da un'eventuale alienazione a un privato. Privato - prosegue Costa, intervenendo sul tema che sta animando il dibattito pubblico cittadino - che sarebbe positivo si accollasse le spese di manutenzione e cura, costi difficili da sostenere per il Comune, vista la difficile situazione finanziaria ereditata dalla precedente amministrazione comunale. È senz'altro meglio un luogo ben mantenuto, e pienamente a uso pubblico, che un luogo pubblico tenuto non adeguatamente, con ingenti costi a carico della collettività".