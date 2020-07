Collettivo antifascista domani in piazza: "Stop intimidazioni e revisionismo"

La Spezia - Domani venerdì 3 luglio alle 18.30 in Piazza Mentana il Collettivo antifascista La Spezia organizza '0187: chiamata antifascista'. "Vogliamo incontrarci - spiegano dal Collettivo - e riconoscerci in piazza per ri-prenderci gli spazi della città e prendere parola! Dare una risposta diversa a quelle - pur numerose - promosse in questi anni. Avere una continuità, essere una rete ampia e non d'occasione, attivata e poi disciolta alla fine dell'emergenzialità del momento. Un percorso inclusivo ma determinato a costruire un presidio permanente in città. Abbiamo bisogno di una rete solidale che non ci faccia sentire soli quando camminiamo di giorno e di notte, per le strade e per i vicoli; che promuova iniziative, dibattiti e attivismo sui temi e nei luoghi più sensibili".



"Vogliamo che questo sia un primo passo per aggregare e coinvolgere chi non accetta le intimidazioni, le violenze squadriste, le violazioni indegne della storia e della memoria. Viviamo in una città permeata di cultura antifascista che viene dalla storia, dalle lotte sociali e operaie che hanno veicolato valori legati alla Resistenza e alla solidarietà. Qui come altrove, tuttavia, si muovono frange dichiaratamente neofasciste che aprono spazi di revisionismo e di organizzazione di pratiche squadriste. Sono spazi e gruppi che trovano consenso in un tempo di crisi economica e sociale - a cui non vengono date adeguate risposte - così come il sostegno, sempre più esplicito, di esponenti e partiti di destra, di figure istituzionali. Queste frange si muovono tra l'attivismo politico e l'attività economico-commerciale, infoltendo di giovani le loro fila, organizzando intimidazioni e pestaggi mirati, promuovendo revisionismo storico e tappezzando la città di citazioni e simboli del Ventennio. Nessuno spazio ai fascisti, né ora né mai! La cura del momento di piazza è collettiva: il presidio avverrà nel rispetto del distanziamento sociale, invitiamo tutti a portarsi la propria mascherina e rispettare le distanze di sicurezza".