Cofferati: "Il centrosinistra ha perso perché ha governato male"

L'europarlamentare candidato alla Camera per Liberi e uguali in città per un incontro all'Urban center: "Il Pd non è più ancorato ai valori di sinistra".

La Spezia - "Liberi e uguali è rimasto l'unica realtà, e spero presto diventi un partito, di sinistra. Il Pd è ormai spostato verso il centro, non è più ancorato ai nostri valori. Basta vedere come hanno distrutto il mercato del lavoro. Oggi assistiamo alle polemiche per la vicenda dei braccialetti per i dipendenti di Amazon: con lo Statuto dei lavoratori una cosa del genere non sarebbe potuta accadere, l'ha resa possibile il Jobs act". Lo ha affermato Sergio Cofferati, candidato alla Camera dei deputati, a margine dell'incontro "Industria navalmeccanica in Italia e in Liguria: situazione attuale e prospettive", organizzato da Leu all'Urban center.



Cofferati, che è poi intervenuto sui temi del lavoro ragionando insieme a Luca Pastorino (capolista alla Camera), Lara Ghiglione (segretaria provinciale della Cgil) e Sergio Ghio (segretario della Cgil di Chiavari), ha anche annunciato un secco no alle larghe intese: "c'è una netta distanza con il Pd e ancor più con il centrodestra che ha idee sugli organismi dello Stato ben diverse dalle nostre. Si tratta di una eventualità improponibile".



L'ultima volta che l'europarlamentare aveva visitato La Spezia nel corso di una campagna elettorale fu per le primarie delle Regionali, nel 2015, poco prima del suo addio al Pd, che a livello locale lo ha individuato come uno dei responsabili della sconfitta del centrosinistra. "La colpa non è mia - ribadisce oggi Cofferati -, il centrosinistra ha perso perché ha amministrato male. Mi ero candidato con il Pd per tentare di cambiare: negli ultimi cinque anni Burlando aveva commesso troppo errori ed era andata persa l'identità di sinistra. Non hanno cambiato linea e negli anni a seguire hanno perso in tutta la Liguria. Non solo, quindi, la colpa è loro, ma questo è un modo penoso per fuggire dalle proprie responsabilità".

Negativo anche il giudizio sulla campagna elettorale in corso: "Noi stiamo provando ad affrontare i problemi reali delle persone, dal lavoro ai temi del sociale, mentre intorno ci sono toni aspri e ingiurie. Invece proporre i programmi si chiede il voto agli elettori per non far vincere altri".