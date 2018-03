Code a tutte le latitudini ma l'affluenza scende. Alla Spezia perso un punto

Alle 23 chiusi i seggi, lo spoglio è iniziato e contro ogni tradizione, scendono i votanti in Val di Magra, aumentano in Val di Vara.

La Spezia - Quante persone hanno votato alle elezioni 2018? In Provincia della Spezia il dato riferito alla Camera dei Deputati, si ferma al 73,91%, un punto percentuale in più rispetto a cinque anni fa, con il comune capoluogo al 73,09% (74,18% cinque anni fa). Al Senato l'affluenza si ferma al 73,74 contro il 74,66% precedente. C'è una flessione ma contenuta ed è interessante sotto questo profilo dare un'occhiata all'andamento dell'affluenza comune per comune dove balza agli occhi subito un dato: praticamente tutti i comuni della Val di Vara (da Riccò del Golfo fino a Varese Ligure con la sola Brugnato nel saldo negativo) aumentano, in alcuni casi anche sensibilmente, il numero di cittadini che hanno scelto di recarsi alle urne. In flessione al contrario la partecipazione nella riviera spezzina, a Porto Venere, Lerici e in Val di Magra (da Santo Stefano a Luni passando per Sarzana e Castelnuovo): dati in controtendenza rispetto alla tradizione e che già traducono il senso di un voto che premia Movimento Cinque Stelle e Lega Nord e bocciano, su tutta la linea, il Pd, alle soglie del 20%. Come sempre i dati dell'affluenza sono forniti dal sistema del ministero dell'Interno.



Alle ultime elezioni politiche 2013, a livello nazionale, l'affluenza fu pari al 75% degli aventi diritto, ma come molti ricorderanno si votava in due giorni. In Provincia della Spezia, specificatamente alla Camera dei Deputati, raggiunse il 74,91% (Bersani-Berlusconi-Grillo), mentre nel 2008 superò la soglia dell' 80% (Berlusconi vs Casini vs Veltroni) e nel 2006 (Prodi vs Berlusconi) toccò addirittura l'85,4%. Il più recente referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 l'affluenza si fermò al 65%.



I seggi, composti da presidente, segretario e tre scrutatori, hanno aperto alle 7 di stamattina, e si sono chiusi alle 23. Si vota per rinnovare l’intero Parlamento italiano, e indirettamente per il nuovo governo. È la prima volta che si vota con la nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis, un sistema misto fra proporzionale e uninominale. Sono 259 i seggi globali dello Spezzino: 174.069 gli aventi diritto per l’elezione della Camera dei deputati e 163.126 per il Senato della Repubblica. Sempre su base provinciale le donne per la Camera sono 90.829, gli uomini 83.240 uomini, mentre al Senato sono 85.516 le donne e 77.612 maschi. Ammontano invece a 535 i cittadini che votano per la prima volta.