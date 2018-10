Cna Liguria a Bruxelles con Benifei. Il vicepresidente Gattini: "Occasione importante"

La Spezia - Dall'8 al 10 ottobre una rappresentanza della Cna ligure e una delegazione della Cna Pensionati Liguria sono a Bruxelles, ospiti dell'europarlamentare ligure del PD Brando Benifei, per una serie di incontri e di visite istituzionali. Scopo del viaggio è la creazione e il consolidamento di legami tra importanti rappresentanti delle realtà economiche locali, quali sono le associazioni di categoria, le loro rappresentanze istituzionali presso le istituzioni europee e le istituzioni stesse.

“In questa fase - secondo Benifei - è importante il contributo degli attori economici storici della Liguria nel disegnare, assieme ai legislatori, una mappa per lo sviluppo della Regione, soprattutto in un momento come questo, nel quale il tragico crollo del ponte Morandi rimette in discussione la collocazione del territorio ligure rispetto al nord del Paese. In questa due giorni abbiamo discusso di rivitalizzazione dei centri urbani, di sviluppo del turismo, del commercio e dell’artigianato come cuore del patrimonio immateriale, di sostegno alle piccole e medie imprese. In Ue stiamo disegnando il prossimo Bilancio Europeo per il settennato 2021-2027 e io ho voluto dare rappresentanza agli attori liguri in questo processo.”



Gianluca Gattini, vicepresidente Cna Liguria, ha commentato l’importanza di questa opportunità: “È stata una occasione preziosa di avvicinarci ai meccanismi decisionali europei e confrontarci sui percorsi necessari alla messa in campo di strumenti di sostegno per il nostro territorio non solo per il breve, ma anche per il lungo periodo. Consolidare questo tipo di relazioni è rilevante sia per le istituzioni che per le associazioni di categoria e ringraziamo per questo l’onorevole Benifei".