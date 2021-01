Cluster di positivi al Sant'Andrea, Ugolini porta il problema in consiglio regionale

La Spezia - Il consigliere regionale del Movimento cinque stelle, Paolo Ugolini, ha presentato nella seduta di oggi del consiglio ligure un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta prevenzione e protezione contro il Covid nell’ospedale Sant’Andrea della Spezia, di programmare integrazioni di personale e di riaprire il reparto di otorino-ortopedia.

"Secondo fonti sindacali - ha esordito - ci sarebbero in Ortopedia un Oss e 5 infermieri positivi; in Medicina 10 infermieri e un Oss positivi, in Neurologia un Oss. Inoltre, secondo il sindacato, la situazione sarebbe in ulteriore evoluzione a causa di nuovi casi che sono stati sottoposti a tampone in Ortopedia e Neurologia".



L’assessore Marco Scajola ha risposto su delega di Giovanni Toti, presidente della giunta regionale Giovanni Toti e assessore alla Sanità, illustrando le misure anti-contagio assunte, anche tramite specifici protocolli, sia per la sanificazione che la formazione del personale, da parte della Asl 5 per scongiurare il rischio di contagi all’interno dell’ospedale. Scajola ha illustrato anche le integrazioni di personale stabilite dalla dirigenza aziendale.