Cluster alla Rsa Mazzini, Lombardi: "Intervengano Asl e Comune"

La Spezia - "La situazione alla Rsa Mazzini sta diventando insostenibile ancor di più per gli almeno 17 positivi tra lavoratori e pazienti. Sottoscrivo l'appello dei sindacati affinché il Comune e la Asl 5 intervengano a porre rimedio ad una situazione sempre più critica". Lo afferma il consigliere comunale di Spezia bene comune, Massimo Lombardi.



"Lunedì sera durante il consiglio comunale all'ordine del giorno ci sarà anche la mia interpellanza relativa a questa situazione", prosegue.

Nello specifico Lombardi chiede al sindaco e all'assessore competente "di illustrare quali soluzioni intendono mettere in atto per la salvaguardia dei posti di lavoro e del mantenimento della qualità del servizio, stanti anche le predette stringenti tempistiche che inducono inevitabilmente ad agire con estrema solerzia".