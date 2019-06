Circolo Pd Fossitermi: "Quartiere dimenticato dall'estate spezzina"

La Spezia - "L'amministrazione comunale ha presentato in pompa magna il calendario dell’Estate Spezzina: 80 eventi che si terranno dal 14 giugno al 28 settembre con una caratteristica : nessuna iniziativa nel nostro quartiere. Fossitermi è dimenticato. Per migliorare la qualità della vita nei quartieri è fuori dubbio che servano maggiori controlli , ma per noi è indispensabile aumentare i momenti di socialità. Quindi chiediamo di correggere questa stortura. Il campetto rosso o il campetto verde sono luoghi perfetti per organizzare eventi ricreativi". Lo si legge in una nota diffusa dal Circolo Pd di Fossitermi.