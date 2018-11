Circoli Pd: "Sindaco smette di difendere lavoratori per tutelare maggioranza"

Nota al vetriolo: "Il mancato incontro con sindacati e dipendenti è la cosa peggiore che ha fatto fino ad oggi".

La Spezia - "Abbiamo letto sconcertati quanto è accaduto ieri, a seguito della manifestazione dei lavoratori di Acam Ambiente, che scioperavano in segno di solidarietà nei confronti della collega licenziata. Il tema è politico, caro sindaco, altro che no. Dove sta la politica? Non certo nel merito delle regole del lavoro, dei contratti e delle aule dei tribunali, a cui Peracchini fa ormai spesso riferimento. La politica è l’arte di governare la società, lo stesso Aristotele la definiva “ l'amministrazione della "polis, per il bene di tutti”. Fugato il dubbio che un sindaco faccia politica, ora vorremmo capire:bperché ha scelto di non incontrare i lavoratori?". A chiederselo, in una nota congiunta, sono i segretari di circolo dell'Unione comunale Pd della Spezia.



"Manca una vera e plausibile spiegazione alla domanda - proseguono i segretari Dem del capoluogo - che è diventata quella centrale della manifestazione di ieri, superando addirittura le ragioni del perché i lavoratori in massa abbiano aderito allo sciopero e deciso di sfilare sotto palazzo civico. Manca un atto di responsabilità da parte del primo cittadino, che ha il dovere di ascoltare le istanze di cittadini e lavoratori; non si può asserragliare a palazzo senza che questo desti una reazione. Il tema che si muove intorno al licenziamento della dipendente non solo riguarda una società a partecipazione del Comune, ma soprattutto attiene a quale ruolo in tutta questa vicenda abbia svolto un suo assessore (Casati, ndr), dipendente della stessa azienda che controlla in qualità di amministratore del comune. Il suo ruolo, controllore e controllato, istituzionale- politico e lavorativo, imporrebbe da parte del sindaco una seria riflessione sull’opportunità quanto meno di rivedere le sue deleghe; invece il sindaco decide che la vicenda è politica per cui non lo riguarda, nel suo ruolo istituzionale. Come pretende che un assessore, che dunque fa politica, che interviene con un ruolo a dir poco confuso, in una vicenda che ha condotto al licenziamento di una lavoratrice, non scateni una reazione anche politica? Come pensa di affrontare i problemi della città, se non è nemmeno in grado di dare risposte alla classe lavoratrice, che per anni rivendica di avere difeso? Ha dunque smesso di stare con i lavoratori? Per quale ragione, per difendere la sua maggioranza?".



"Crediamo che il sindaco debba svolgere un ruolo di garanzia e di tutela; se manca la volontà di confrontarsi allora viene meno un principio della democrazia, che ci fa temere per il futuro della città. A dire il vero non è una novità il fatto che non si esprima mai sui grandi temi, ma arrivare al punto di non accogliere nella casa comunale sindacati e lavoratori è molto peggio di tutto quanto abbia fatto fino ad oggi", chiude la nota.