Cidale aderisce a Fratelli d'Italia ed entra nel gruppo consiliare

La Spezia - La dottoressa Barbara Cidale entra nel consiglio comunale della Spezia e aderisce al gruppo di Fratelli d’Italia.

A darne l’annuncio sono il commissario regionale Matteo Rosso, il consigliere regionale e capogruppo in Comune, Sauro Manucci, con il portavoce provinciale, Davide Parodi. “L’adesione della dottoressa Cidale, che segue di pochi giorni quella dell’avvocato Andrea Pizzuto a Sarzana, è l’ulteriore dimostrazione di crescita e di radicamento del partito di Giorgia Meloni nel territorio spezzino e in Liguria”, commentano.



“Fratelli d’Italia cresce ed è un piacere poter accogliere la dottoressa Barbara Cidale” - dichiara Rosso -. Il piacere è doppio perché la collega medico Cidale potrà dare un notevole apporto con le sue competenze, soprattutto in quest’epoca di pandemia. La politica di inclusione e concretezza che sta portando avanti Fratelli d’Italia dà i suoi frutti e l’ingresso di professionisti e figure competenti, come in questo caso, ne è la riprova. Alla dottoressa Cidale i miei migliori auguri di buon lavoro”.

“Non posso che essere soddisfatto per lo stato di salute di Fratelli d’Italia nella nostra provincia, dopo gli anni in cui era faticoso anche solo fare testimonianza, finalmente il consenso sta premiando il nostro lavoro”, aggiunge Parodi.

“Ringrazio Barbara Cidale per avere scelto di fare parte della nostra squadra e sono certo che il suo contributo sarà prezioso non solo per Fratelli d’Italia ma per tutta la comunità spezzina”, conclude il coordinatore provinciale.

Sauro Manucci fa notare come questa adesione non sia casuale ma frutto di un rapporto costruito nel tempo: “Già da tempo le avevo proposto di entrare a far parte di Fratelli d’Italia ritenendo preziosa la sua collaborazione e oggi sono felice di potere annunciare il suo ingresso da consigliere comunale”.

Infine la neo assessora di FdI, Maria Grazia Frijia: “Una buona notiozia per il partito, un segnale che va ancora nella direzione dell'inclusione di professionisti della società civile. Sono contenta di aver lasciato il mio posto in Consiglio comunale ad una donna come Cidale, che sono certa farà insieme a noi un lavoro importante per la città e per Fratelli d'Italia.