Ciclamini e cipressi per il Natale. Brogi: "Città più bella e vivibile"

La Spezia - "Il progetto Città Fiorita continua ad abbellire le vie cittadine, in questi giorni avrete visto il cambio delle piante nei vasi comunali, ciclamini bianchi e rossi e cipressi in tema natalizio prendono il posto delle fioriture autunnali.

Grazie a questo progetto abbiamo sostituito anche tutti i vasi di Piazza Verdi, continuiamo nell’opera di abbellimento della Città .

Insomma oltre alle luminarie anche le nuove piantumazioni profumano di magia Natalizia.

L’Amministrazione Peracchini, nonostante il difficile periodo che stiamo passando continuerà ad adoperarsi per rendere la nostra Città sempre più bella e vivibile".





Lorenzo Brogi