Chiusura Ripa, sindaco di Aulla scrive alla Provincia: "Disagio rilevante"

La Spezia - “Il sindaco di Aulla Valettini – si legge in una nota del Comune - ha ritenuto doveroso, dati i disagi che i pendolari e la popolazione di Albiano Magra devono ancora subire e in vista dell'apertura delle scuole, far presente al Presidente della Provincia della Spezia Peracchini del mancato avviso della chiusura della stessa per ben un mese”.

“In tutti i casi, al mattino sarà la Polizia Municipale di Aulla a gestire il traffico sul ponte, mentre dal mercoledì al venerdì, dalle 16,30 alle 18,30, saranno i Comuni di Santo Stefano e Bolano, insieme alla Polizia Provinciale della Spezia, a intervenire.

Ricordiamo che i Comuni di Follo e Vezzano, invece, non hanno aderito al protocollo e, nonostante i numerosi appelli e il coinvolgimento diretto nella faccenda, continuano a non collaborare. La strada della Ripa riaprirà il 12 ottobre al termine ufficiale dei lavori”.