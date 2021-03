Cerimonia del giuramento per i sottosegretari Pucciarelli e Costa

La Spezia - Dopo la nomina di mercoledì scorso è arrivato anche il momento del giuramento per i nuovi sottosegretari del Governo Draghi. Fra questi anche gli spezzini Stefania Pucciarelli (Difesa) e Andrea Costa (Salute) che nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, a fianco al Premier, hanno risposto “Giuro” alla formula «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione» letta dal sottosegretario alla presidenza del consiglio Garofoli.



In una nota Pucciarelli ha dichiarato: "Ringrazio per la fiducia il Presidente Mattarella e il Presidente Draghi. Davanti a noi abbiamo sfide complesse che affronteremo insieme, con impegno e determinazione. Le nostre Forze armate sono sempre al servizio del Paese e dei cittadini, in prima linea anche nella lotta a questa pandemia. Le Forze armate rappresentano un’Istituzione nella quale uomini e donne, personale militare e civile, lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza del nostro Paese, contribuendo altresì alla stabilità internazionale. E lo fanno sempre con elevata professionalità e spirito di sacrificio, valori che da sempre contraddistinguono il personale della Difesa. Un impegno e un sacrificio che ha visto talvolta alcuni nostri militari perdere la vita nell’adempimento del proprio dovere. A loro e ai loro familiari desidero rivolgere il mio primo pensiero. La mia vicinanza va inoltre ai feriti e alle loro famiglie, ricordando che la Difesa continuerà a prestare la necessaria assistenza".



Giuramento di Pucciarelli