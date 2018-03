Centrosinistra, gran finale tra Sarzana e Spezia. E Costa chiude nella 'sua' Beverino

La Spezia - Due le iniziative organizzate dal centrosinistra per la chiusura della campagna elettorale nel collegio della Spezia domani venerdì 2 marzo. La prima è in programma a Sarzana, alla multisala Moderno, con inizio alle 18. La seconda si tiene alla Spezia, alle 19,30, in un locale di piazza del Bastione e si concluderà con un aperitivo. Tutte e due prevedono la partecipazione dei candidati del centrosinistra in corsa per Camera e Senato. Tra loro Massimo Caleo, Juri Michelucci, Emiliana Orlandi e Raffaella Paita.



"Chiuderò la campagna elettorale a Beverino, là dove ho mosso i miei primi passi in politica. Una scelta dettata dal cuore e dalla passione". Parola di Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale Liguria 2 (La Spezia-Genova) alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. "Sarà l'occasione per ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato e supportato in questa intensa campagna elettorale", conclude Costa. L'appuntamento è per domani, venerdì 2 marzo, alle 21.00, al centro polivalente di Beverino. Immancabili rinfresco e brindisi!



Infine domani, alle 18, si terrà presso la Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone, l'evento della coalizione di centrodestra "Verso il 4 marzo: chiusura della campagna elettorale". Presenti Edoardo Rixi, candidato della Lega alla Camera nel collegio uninominale Liguria 4, capolista nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante, Stefania Pucciarelli, candidata della Lega per il Senato nel collegio uninominale Liguria 3 Levante, Sara Foscolo, candidata della Lega per la Camera nel collegio uninominale Liguria 2 e nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante, Lorenzo Viviani, candidato della Lega alla Camera nel listino proporzionale Liguria 2 Levante, Daniela Segale, candidata della Lega alla Camera nel listino proporzionale Liguria 2 Levante, Francesco Bruzzone, candidato della Lega per il Senato nel listino proporzionale, Sonia Paglialunga, candidata della Lega per il Senato nel listino proporzionale, e i candidati della coalizione alle prossime politiche.