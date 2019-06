Centrale Enel, un torrido consiglio comunale

La Spezia - Melaresi ma non solo. Il consiglio comunale sul futuro della centrale Enel fa, come previsto, segnare il soldout. Ambientalisti, normali cittadini da tutta la città, sindacati, esponenti politici, tutti fianco a fianco, sfidano la prima calura che invade la sala consigliare di Piazza Europa. Prima di tutto ci sono loro a monopolizzare il pre-consiglio occupando tutti i seggiolini del pubblico. Così tanta gente non si vedeva dagli incendiari consigli comunali su Piazza Verdi, segno di quanto sia sentito il tema. La voce che circola nei corridoi d’accesso prima dell'inizio della seduta di consiglio straordinario sul tema di Enel è forse la vera novità della serata. Entro la fine di questa settimana l’azienda dovrebbe essere disponibile per l'audizione in commissione, accorciando i tempi rispetto all'appuntamento del 26 giugno previsto sino a ora.



Presenti tra il pubblico anche i rappresentanti sindacali di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec. "Una centrale a turbogas - dichiarano ai taccuini di CDS - non è sufficiente. Auspichiamo anche la nascita di un parco per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per un'esperienza che guardi al futuro per creare alla Spezia un'area di conversione energetica che possa essere d'esempio per tutta Italia. Parliamo di un'area di 70 ettari all'interno della quale ci sarebbe spazio anche per altre iniziative produttive o di altro genere. Il fatto è che bisogna aprire una trattativa di merito e dobbiamo portare politica a ragionare al di là delle schermaglie di schieramento". C’e anche Angelo Majoli, storico mitilicoltore che guida a rappresentanza dei muscolari: "Sono qua in rappresentanza della nostra categoria. Per anni ho combattuto contro lo sversamento di ipoclorito in mare e oggi sono qua per chiedere che, al di là della decisione che sarà presa, la centrale spezzina operi in maniera seria e affidabile dal punto di vista degli scarichi a mare, cosa che non è mai accaduta", dichiara Angelo Majoli, decano dei muscoli spezzini”.



