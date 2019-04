Centi e Melley: "Waterfront, Peracchini procede a tentoni. Per ora solo passerelle"

Duro intervento dei consiglieri di LeAli a Spezia: "Sindaco smentito dal suo stesso assessore".

La Spezia - “E’ emersa in modo deflagrante l’assenza di idee della maggioranza sui progetti legati al nuovo waterfront. Peracchini avanza a tentoni, delega ad altri soggetti- l’Autorità Portuale, la Regione e lo stesso Governo- le scelte fondamentali, non assume su di se e sul Comune il ruolo di regia di una progettazione urbanistica definita e compiuta. Il Protocollo d’Intesa stipulato quasi un anno fa tra Comune, AdSP, Regione, Demanio e Ministero appare sempre di più come uno specchietto per le allodole". Lo dichiarano Guido Melley e Roberto Centi, consiglieri del gruppo di opposizione LeAli a Spezia.



"Su tutto il versante del fronte a mare cittadino manca un vero e proprio Masterplan redatto dal Comune, un disegno urbanistico organico e coerente che metta insieme la stazione crocieristica, le funzioni allocabili su Calata Paita liberata dal porto commerciale e l’asse di collegamento tra il centro storico e l’affaccio a mare su passeggiata Morin. La verità - puntualizzano Melley e Centi- è che i tempi e le caratteristiche degli investimenti pubblico-privati dichiarati sono poco chiari e dilatati nel tempo in modo indefinito. Il gruppo Contship sta facendo resistenza ad investire sul l’ampliamento del molo Garibaldi e non libererà a breve Calata Paita; il nuovo molo e relativo terminal crocieristico vedranno la luce tra diversi anni; la procedura per la sdemanializzazione della stessa Calata Paita è solo agli inizi ed irta di ostacoli".



"Vi è poi il tema delle funzioni - continuano - che Peracchini ha dichiarato più di un anno fa di voler allocare su Calata Paita restituita alla città e libera dai container. Un hotel a 5 stelle ed una struttura destinata ad apart-hotel, residenze (con quali volumetrie ?), una piscina con acquario didattico, per non parlare della demagogica idea di trasferire li la scuola S. Pellico.”



Concludono i consiglieri: “Per ora siamo solo alle passerelle elettorali di Toti e Giampedrone. Ed al libro dei sogni di Peracchini, come ha ammesso in Commissione lo stesso assessore all’urbanistica Sorrentino, smentendo il suo Sindaco.”