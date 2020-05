Centi e Melley: "Scuola dei Vicci abbandonata all'incuria"

La Spezia - “La scuola materna dei Vicci presenta da tempo diversi problemi. Genitori e residenti del quartiere ci hanno evidenziato che il giardino della scuola è abbandonato all’incuria, lo spazio esterno e la relativa pavimentazione presentano diverse criticità che impediscono ai bambini di fruirne per qualche momento di svago. Questi problemi sono stati segnalati da tempo all’Amministrazione Peracchini che, oltre a non essere ancora intervenuta, non ha voluto neanche prendere in considerazione la disponibilità di alcuni genitori volontari disponibili a porvi rimedio a proprie spese. Lo stesso per il locale palestra, ubicato nel plesso scolastico adiacente, che pare non essere agibile per infiltrazioni e muffa da più di un anno". Lo dichiarano in una nota Guido Melley e Roberto Centi, consiglieri comunali del gruppo LeAli a Spezia. "Chiediamo dunque al Sindaco Peracchini ed agli Assessori Piaggi e Giorgi di mettere in campo rapidamente progetti e fondi del bilancio comunale per risolvere i problemi presenti ai Vicci e naturalmente in tutte le altre scuole di proprietà del Comune", concludono.