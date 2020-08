Centi: “Spezia record per ricoveri Covid. Asl e Comune che fanno?”

La Spezia - “La curva dei contagi in Liguria sta aumentando, ed alla Spezia abbiamo il triste record regionale di ricoveri per Covid 19, ben 17. Asl 5 e Comune sono silenti. Ci chiediamo quali siano le strategie per arginare questa nuova e preoccupante diffusione del virus.” Così Roberto Centi, consigliere comunale di LeAli a Spezia e candidato al consiglio regionale nella lista civica per Sansa presidente, che continua: “l'indicazione del Governo, su suggerimento del Comitato tecnico scientifico, è quella di effettuare tamponi a tappeto. Come si è attrezzata la Asl5? E' stato organizzato uno screening delle categorie più a rischio e deciso un ordine di priorità? Sono previsti l'istituzione di punti tampone sul territorio, magari in modalità drive in? Sono stati allertati i medici di base? E' stata prevista una campagna informativa per i cittadini?” Continua Centi: “Il sindaco, e presidente della Provincia, Peracchini cosa intende fare per indurre i cittadini a rispettare distanziamenti ed uso della mascherine nei luoghi affollati? Sono previsti controlli? E' previsto un coordinamento con gli altri Sindaci del territorio? Anche qui, è prevista una campagna di comunicazione ad hoc o l'unico argomento degno di essere trattato è quello relativo alla promozione dello Spezia, fatto di cui siamo tutti felici? Attendiamo fiduciosi che qualcosa si muova oltre le statistiche dei nuovi contagi.”