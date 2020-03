Centi (Leali): "Scuole, continua il tira e molla di Toti"

La Spezia - Roberto Centi, LeAli a Spezia, interviene sulla chiusura scuole, che riapriranno lunedì 9 marzo: “Continua il tira e molla sulla Scuola della Regione Liguria e del Presidente Toti, naturalmente sempre con annunci sui social che creano attese, confusione e sconforto in una comunità enorme che è fatta di alunni e di famiglie, di docenti e di figure professionali che a diverso livello operano all'interno delle istituzioni scolastiche. Ciò che più dà fastidio e impensierisce è la sensazione (anzi la certezza) di dipendere da persone che non sanno né come è fatta né come funziona una scuola, che non si rendono conto che per ogni norma che viene emanata (e che spesso puntualmente contraddice quelle precedenti ) i dirigenti, i collaboratori della Dirigenza, i docenti e tutta la comunità educante devono riprogrammare tutto, (collegi, consigli di classe, corsi di recupero, alternanza scuola/lavoro. ecc.), oltre a incidere sui contenuti, con un numero di circolari che crea a sua volta confusione in chi le legge. Per non parlare delle norme di Alisa (la SuperAsl genovese) a proposito delle giustificazioni e delle autocertificazioni da produrre da parte delle famiglie, che si sono sovrapposte al decreto del Governo e che necessiterebbero di un filologo bizantinista per essere comprese.”