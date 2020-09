Centi: "Ecco i risultati della filosofia di Toti". Il sindaco: "Politica non c'entra"

La Spezia - “Dopo avere passato la primavera e l'estate a rassicurare tutti per assecondare l'onda elettoralistica dei 'riaperturisti' a ogni costo, ecco la rapida inversione a U”. Così, attraverso i social network, il consigliere comunale spezzino Roberto Centi (LeAli), candidato alle regionali nella Lista Sansa, ha commentato l'ordinanza siglata da Toti (QUI) con cui ieri la Regione è tornata a mascherare la provincia della Spezia. Una valutazione che ha innescato uno scambio della domenica mattina tra il docente esponente del centrosinistra e il sindaco Pierluigi Peracchini. “Guardi che sono indicazioni delle autorità sanitarie, tenuto conto del numero di positivi, del numero dei ricoverati, delle persone in terapia intensiva e dell’età degli stessi. La politica non c’entra nulla! Quando vuole le spiego approfonditamente”, ha osservato il primo cittadino. “Il senso di marcia errato non è quello del provvedimento sulle mascherine, che è doveroso – il commento-risposta di Centi -, ma quello precedente, frutto di una precisa scelta politica, di volere sempre rimarcare che il governo esagerava in prudenza e che si poteva allentare la presa. Da qui i provvedimenti per anticipare aperture in diversi settori prima dell'estate, la riduzione del distanziamento sui treni regionali, l'affermazione che distingueva subito tra discoteche pure e discoteche bar/ristorante e molto altro, tra cui il cavalcare l' onda dello Spezia in A in quelle serate indimenticabili ma incoscienti. Una filosofia che non poteva non fare facile presa sia sui giovani che sulle categorie più danneggiate dal lockdown. I risultati sono evidenti”.