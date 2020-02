Cenerini va dai carabinieri e denuncia Junior Cally

La Spezia - "Fino a pochi giorni fa non sapevo nemmeno chi fosse, poi è balzato all’onore delle cronache, non di certo per fatti interessanti o positivi. La verità è che il festival di Sanremo ormai ha bisogno dell’ossigeno e ogni anno creano un caso per farsi della pubblicità, purché se ne parli. Sono finiti da anni i tempi dei grandi cantautori, dei grandi gruppi musicali, nati fra gli anni 70/80, le stesse canzoni di contestazione, quasi esclusivamente di sinistra, anche con grandi contenuti, sono oramai un lontano ricordo". Parola di Aldo Grasso? Di Mario Luzzato Fegiz? No, di Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale del capoluogo e responsabile provinciale degli azzurri. Che stamani è andato dai carabinieri e ha denunciato Junior Cally, uno dei concorrenti dell'Ariston.

Secondo Cenerini "Cally rappresenta il peggio di una società allo sbando, senza valori e riferimenti morali, il degrado e declino costante del nostro tempo. In molti dicono basta cambiare canale, io non sono affatto d’accordo. E’ sacrosanta la libertà di esprimere il proprio pensiero e sono contro la censura, però l’istigazione alla violenza è altra cosa, in particolare contro le donne e le forze dell’ordine, è un reato, quindi chi come me è stato eletto dai cittadini, per rappresentarli e non per scaldare una poltrona, ha il dovere morale e civile di denunciare fatti del genere. Non voglio ripetere le parole violente e volgari che usa questo personaggio, che vanno contro la morale, la decenza e sono una chiara istigazione a fare male! I giovani adolescenti ascoltano questo schifo e possono prenderne esempio e questo è più che normale e comprensibile, non è comprensibile che ciò sia permesso. Nelle assemblee elettive è stata istituzionalizzata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ovunque vengono esposte le scarpette rosse e poi tutti fanno finta di non vedere in casi come questo, dove si deve denunciare auspicando una condanna di persone del genere. Mi chiedo dove siano le donne di sinistra!".



"Ho fatto il carabiniere - continua Cenerini -, è stato un grande onore. Sentire un disgraziato che senza motivo canta Fanculo lo stato, fanculo l’Italia, fanculo ogni membro della polizia è inaccettabile e non basta rispondere fanculo tu idiota! Bisogna fermarlo! La cosa ancor più grave è che un personaggio del genere possa partecipare al festival che fu della canzone italiana, sulla televisione di stato la RAI per la quale paghiamo il canone, che dovrebbe pure avere un ruolo educativo! Uno schifo accettare situazioni del genere soltanto perché se ne parli, per fare audience. Disgustosa la difesa di Amadeus, questa non è libertà di esprimersi, ma istigazione all’odio e alla violenza e il paragone che il presentatore fa con Marco Masini 'Bella Stronza' è vergognoso, se fossi Masini lo denuncerei. Ho ascoltato più volte questa bellissima canzone, nella quale ci sono anche alcune frasi forti, ma che vanno contestualizzate nel testo di un amore disperato, cosa ben diversa da: L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa, c’ho rivestito la maschera che canta Cally".



"Ovviamente è di sinistra e inneggia alle sardine - conclude Cenerini -, infatti dalla sinistra tutto tace! Ridicola la sua difesa nelle interviste, addirittura una delle sue canzoni incriminate 'Strega', secondo lui è contro la violenza, peccato che se la ascolti o ancor meglio leggi il testo capisci che è di una violenza inaudita! Ha dichiarato ovviamente di essere contro qualsiasi violenza sulle donne, bene allora non si propaganda la violenza contro le donne, contro le forze dell’ordine o contro chiunque nelle canzoni. Molti pensano, che gente del genere non vada considerata, gli si da visibilità, chi lo conosceva fino a qualche settimana fa? Che basti cambiare canale, io non sono d’accordo, tutti dovrebbero denunciare auspicando una condanna di gente del genere, perché purtroppo questi personaggi sono un esempio per i nostri giovani e i nostri stessi figli, se vogliamo per loro un futuro migliore, soggetti del genere vanno fermati! Io ci ho provato presentando denuncia in data odierna al comando dei carabinieri"