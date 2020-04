Cenerini replica a Fratelli d'Italia: "Ci sarà tempo per giudicare, ora bisogna avere fiducia in Asl"

La Spezia - "E meno male che ci sono Manucci e la Frijia che si fanno portatori delle preoccupazioni delle persone. Non bastava la demagogia della sinistra in questo tragico momento, è arrivato il fuoco amico, più o meno, a supporto dei tuttologi rossi". Lo afferma Fabio Cenerini, coordinatore provinciale e capogruppo a Palazzo civico di Forza Italia, rispondendo all'intervento con il quale i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Sauro Manucci e Maria Grazia Frijia, hanno in parte criticato l'operato di Asl 5 nella gestione dell'emergenza e hanno chiesto lumi sulla riorganizzazione in vista della fase 2 (leggi qui).



"Tengo a sottolineare che Forza Italia, che rappresento in provincia, prende le distanze da questo atteggiamento e da gran parte dei contenuti del comunicato. È quantomeno strano che Fratelli d’Italia se la prenda coi vertici dell’Asl, nominati dalla Regione governata dal presidente Toti, grazie all’appoggio anche di Fratelli d’Italia, che a livello regionale però è silente. I colleghi di maggioranza vogliono capire come verrà gestita la fase due: peccato che i protocolli in questo momento siano dettati più dal governo che dalle Regioni, spesso in disaccordo col governo stesso. Dicono che non si può più vivere in questo immobilismo, che bisogna imparare a convivere col virus, dimenticando che ancora ieri ci sono stati quasi 600 morti in Italia in un solo giorno... e che l’opposizione in parlamento non parla di convivenza col virus, ma di aiuti concreti agli italiani, invece delle prese in giro del governo. Affermano che se uno si ammala deve sapere che ci sono dei protocolli certi, ma non ci hanno bombardato mediaticamente coi protocolli? Ma dove erano Manucci e la Frijia? Non andare al Pronto soccorso, chiamare il medico di base, se lui lo ritiene attivare la procedura.... ma dove sono stati finora? Ancora - prosegue Cenerini - continuano affermando che i vertici Asl rischierebbero di sbagliare senza confrontarsi con noi delle istituzioni. Io credo che di errori vista l’unicità di questa tragica emergenza ne siano stati fatti a tutti i livelli, a partire dal premier Conte, di certo ne farebbe molti di più l’Asl se ascoltasse i consigli dell’opposizione più Fratelli d’Italia, che all’unisono appaiono in totale stato confusionale. Io credo che in questo tragico momento dobbiamo dare piena fiducia al sindaco Pierluigi Peracchini, al presidente Toti e ai vertici Asl. Ci sarà tempo per dibattere e giudicare, ma non dimentichiamo che non stiamo parlando di un problema spezzino, ma che riguarda tutta l’Italia. Le polemiche in questo momento, non rendono davvero un buon servizio a nessuno, tanto meno ai cittadini".