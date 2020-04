Cenerini rassicura: "Il cavalcavia di Viale San Bartolomeo è sicuro"

La Spezia - "Dopo l’inammissibile crollo annunciato del ponte di Albiano, mi sono arrivate numerose segnalazioni sulla crepa che attraversa il cavalcavia di Viale San Bartolomeo ubicato all’altezza dell’Autorità Portuale.

Ho subito sentito il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore Luca Piaggi, che mi hanno confermato che la situazione è monitorata e che è stato controllato più volte da specialisti.

Comunque ho voluto fare una verifica di persona e ieri mi sono recato a vedere la situazione, ovviamente non ho titoli e non è il mio mestiere, ma quello che ho potuto constatare è che a fronte di una preoccupante crepa che attraversa il manto stradale, che è molto evidente nelle foto che ho fatto, recandomi a controllare sotto ho visto chiaramente che proprio in quel punto si congiungono due pezzi separati del cavalcavia, sostenuti saldamente da una colonna. La crepa c’è perché proprio in quel punto c’è l’unione dei due pezzi di ponte e ovviamente con i carichi e le vibrazioni, anche riasfaltando è facile che dopo poco si sia nella stessa situazione.

Ho potuto fare una verifica sotto soltanto dal lato monte, perché dall’altra parte non è possibile accedere.

Volevo tranquillizzare le migliaia di utenti, me compreso ovviamente, che fruiscono quotidianamente della struttura".



Fabio Cenerini

Capogruppo FORZA ITALIA