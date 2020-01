Cenerini nominato commissario provinciale di Forza Italia

La Spezia - "Voglio ringraziare il presidente Silvio Berlusconi e il responsabile regionale Carlo Bagnasco per la fiducia che mi hanno dato assegnandomi questo delicato compito: in particolare nella nostra provincia il partito era da anni senza guida". Così Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, commenta la nomina a commissario provinciale del partito ricevuta nelle scorse ore e ufficializzata nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Genova alla presenza di Carlo Bagnasco e degli onorevoli Mulè, Cassinelli, Roberto Bagnasco e il capogruppo in consiglio regionale Muzio.



"Ora - prosegue Cenerini - c’è bisogno dell’aiuto di tutti quelli che si riconoscono nei nostri valori e ricordo che essere moderati non significa essere indecisi, magari vuol dire affrontare i problemi in modo serio e meno demagogico di altri. La sfida è di fare un grande risultato alle prossime elezioni regionali, dove Forza Italia sarà determinante per battere una sinistra che ha fatto disastri in ogni settore in liguria, ma che sta cercando di rialzare la testa!".