Cenerini al vetriolo: "Nobili paggetta Pd, Orlando sceso al suo livello"

La Spezia - "Dispiace leggere che l’On. Andrea Orlando, che in passato ho elogiato per il suo approccio moderato ai problemi, si sia squalificato al punto di raggiungere la Dina Nobili in demagogia! Peracchini inadeguato? Se lo fosse non sarebbe di certo per quello che sostiene Orlando, perché le opere di cui parla, il nuovo ospedale del Felettino e il terzo lotto della variante, sono tutti frutti delle brillanti amministrazioni a guida PD!". Lo dichiara Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale della Spezia.



"L’ospedale appaltato dalla giunta Burlando a Pessina - continua -, società che dovrebbe ben conoscere il vice segretario nazionale del PD, in quanto Pessina, con una controllata, acquisì il quotidiano del PD L’Unita! Per la variante appalto fatto da Anas ai tempi delle giunte rosse a tutti i livelli, è sicuramente colpa di Peracchini se la situazione si è risolta in un contenzioso e si è dovuti ripartire! Con il suo partito al governo che metta di mezzo il Sindaco sull’arsenale è veramente ridicolo! Invece di dire sciocchezze si attivi, i sindacati questa settimana in commissione ci hanno detto che a fronte di 200 pensionamenti imminenti sono previste ben 15 assunzioni, sveglia Orlando! Leggo anche che la Nobili è preoccupata per l’ospedale! Credo che la sua preoccupazione sia risolutiva per i cittadini! Visto che non ci arriva vorrei rispiegarle che con tre firme non ha chiesto nessun consiglio comunale, la paggetta del PD farebbe bene a chiedersi come mai gli altri tre membri del suo partito non abbiano firmato! Forse perché nelle prossime settimane arriverà la risposta di Ire? Su quella magari si può aprire un dibattito serio senza sperperare soldi pubblici! Che dire, povero PD".